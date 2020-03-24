МОУ попросило допомоги у цивільних. Фото: ukrinform.com

https://racurs.ua/ua/n135700-minoborony-ukrayiny-zaklykalo-cyvilnyh-doluchytysya-do-borotby-z-poshyrennyam-covid-19.html

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Міністерство оборони України звернулося до цивільних із закликом до спільної боротьби з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.

У відомстві просять долучитися до боротьби з коронавірусом військовослужбовців запасу, волонтерів, інших небайдужих громадян, які мають відповідний досвід роботи у медичній сфері. Також потрібна допомога й студентів-медиків, зокрема інтернів, які перебувають на заочній формі навчання та студентів 5−6 курсів. Про це 24 березня повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Армія має найбільший і найефективніший досвід співпраці з військовослужбовцями запасу, волонтерами, простими громадянами в умовах, коли потреба у такій співпраці під час російської агресії на сході нашої держави стояла найбільш гостро, — зазначили в МОУ.

Наголошується, що для української армії наразі важлива мобілізація людських ресурсів. ЗСУ потребують громадян, які мають досвід роботи за напрямами епідеміологія, інфекційні хвороби, анестезіологія, фармація, терапія, представників інших дефіцитних та вузькопрофільних медичних спеціальностей.

У міністерстві додали, що станом на сьогодні не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірусну інфекцію військовослужбовця або працівника ЗСУ. Наразі на самоізоляції вдома знаходяться 130 військовослужбовців — ті, хто повернулися в Україну з-за кордону або контактували з людьми, які тепер проходять обсервацію.

Начальник штабу — заступник командувача Медичних сил полковник медичної служби Андрій Галушка заявив, що в армію надійшли 10 тис. експрес-тестів. Їх обіцяють розподілити по всіх військово-медичних клінічних центрах, гарнізонних та мобільних госпіталях у районі проведення ООС. Курім того, надійшло 20 тис. захисних масок. Медичні установи вже забезпечені дезінфікуючими засобами.

До нас почали надходити також спеціальні захисні костюми, які безпосередньо для потреб ЗСУ почало виробляти одне з вітчизняних підприємств. Для нас виготовлено уже 80 костюмів, половину з яких відправлено в медичну службу ООС, — зазначив Галушка.

Нагадаємо, коронавірусна інфекція COVID-19 продовжує поширюватися в Україні, станом на сьогодні інфіковані вже 97 осіб. Найбільше хворих у Чернівецькій області та в Києві.