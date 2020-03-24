Коронавірус в Україні: на Буковині SARS-CoV-2 виявили у шістьох дітей

Україною поширюється новий коронавірус

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У Чернівецькій області коронавірус SARS-CoV-2 сьогодні підтвердили ще у 13 людей, з них шестеро — діти.

Стан дітей із виявленим коронавірусом наразі «не складний», вони почуваються добре. Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на заступника голови Чернівецької облдержадміністрації Наталію Гусак.

Зазначається, що підвищеної температури в цих дітей вже немає. З них четверо госпіталізовані, ще двоє перебувають на амбулаторному лікуванні вдома.

Лікування дітей показує, що протягом першої доби після госпіталізації температура тримається високою, а потім лихоманка спадає і вони отримують уже лікування у нескладній формі, — повідомила Гусак.

За її словами, двоє з цих дітей — контактні особи раніше підтвердженого випадку, решта — родичі осіб, які повернулися з-за кордону.

Також чиновниця зазначила, що протягом доби до медзакладів регіону потрапили інші діти з підозрою на коронавірус. У них наразі підвищена температура тіла.

Нагадаємо, у Чернівцях вже зафіксовано 38 випадків коронавірусу.