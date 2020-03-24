Коронавирус в Италии. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/n135703-pandemiya-koronavirusa-v-italii-ot-covid-19-vylechili-pacienta-1.html

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Гражданин Италии, который, вероятно, мог дать старт эпидемии коронавируса в Ломбардии, выздоровел.

Из больницы Сан-Маттео в Павии уже выписали так называемого пациента № 1. Мужчина попал в больницу Колоньо 19 февраля. Однако 21−22 февраля 38-летний пациент был перемещен в крайне тяжелом состоянии в больницу Павии. Об этом сообщает ANSA.

Пациент 19 дней провел в реанимации, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Дышать самостоятельно он начал 9 марта. Врачи заявляют, что мужчина полностью выздоровел и может и дальше вести обычную жизнь.

Мне повезло, оставайтесь дома… От этой болезни возможно выздороветь… Снова самостоятельно дышать — это самая прекрасная вещь в мире, — написал «нулевой пациент» впоследствии в соцсети.

По данным BNONews в Twitter, по состоянию 24 марта в мире зарегистрировали 384 тыс. 313 случаев заражения коронавирусом, из которых 100 тыс. 658 человек выздоровели и 16 тыс. 691 человек умер.

В Италии количество больных коронавирусом составляет 63 тыс. 927 человек, от болезни умерли 6 тыс. 77 человек.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, смертность от коронавирус в Италии в два раза превышает китайские показатели — 8% против 4%. В то же время в Германии, где уже зарегистрировано более 13 тыс. случаев инфицирования коронавирусом и 42 летальных случая, показатель смертности достигает лишь 0,3%.