Коронавирус: США могут стать новым эпицентром эпидемии — ВОЗhttps://racurs.ua/n135707-koronavirus-ssha-mogut-stat-novym-epicentrom-epidemii-voz.htmlРакурс
США могут стать глобальным эпицентром пандемии коронавируса.
Об этом сегодня заявили во Всемирной организации здравоохранения, сообщает агентство Reuters.
В организации отмечают, что в США наблюдается «очень большое ускорение» распространения этой инфекции.
США находятся на третьем месте в мире по количеству случаев коронавируса, после материкового Китая и Италии. Там уже зафиксировано более 46,1 тыс. инфицированных, 583 человека умерли.
Отмечается, что ряд регионов США, как и остальной мир, сталкиваются с проблемой отсутствия достаточного количества медицинских масок и медсредств.
Проблему, в частности, признал президент США Дональд Трамп, который охарактеризовал ситуацию в этой сфере как «сумасшедшую».
Мы помогаем штатам получить оборудование, но это непросто, — подчеркнул Трамп.
Напомним, в Италии от коронавируса вылечили человека, который мог стать причиной вспышки инфекции в этой стране.