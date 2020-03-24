Коронавирус продолжает распространяться по миру, фото: Air National Guard

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США могут стать глобальным эпицентром пандемии коронавируса.

Об этом сегодня заявили во Всемирной организации здравоохранения, сообщает агентство Reuters.

В организации отмечают, что в США наблюдается «очень большое ускорение» распространения этой инфекции.

США находятся на третьем месте в мире по количеству случаев коронавируса, после материкового Китая и Италии. Там уже зафиксировано более 46,1 тыс. инфицированных, 583 человека умерли.

Отмечается, что ряд регионов США, как и остальной мир, сталкиваются с проблемой отсутствия достаточного количества медицинских масок и медсредств.

Проблему, в частности, признал президент США Дональд Трамп, который охарактеризовал ситуацию в этой сфере как «сумасшедшую».

Мы помогаем штатам получить оборудование, но это непросто, — подчеркнул Трамп.

Напомним, в Италии от коронавируса вылечили человека, который мог стать причиной вспышки инфекции в этой стране.