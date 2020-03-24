Питание в армии. Фото: texty.org.ua

https://racurs.ua/n135706-novaya-sistema-pitaniya-v-armii-pod-ugrozoy-ofis-prezidenta-poprosil-regiony-kormit-soldat.html

Ракурс

Офис президента Владимира Зеленского направил председателям областных государственных администраций письма с просьбой быть готовыми кормить военных бесплатно.

Новая система питания в армии сейчас находится под угрозой срыва. Киев направил руководителям областных и Киевской городской государственных администраций письмо, в котором говорится о том, что с 25 марта «может сложиться критическая ситуация с обеспечением питания личного состава». Об этом 24 марта сообщил военный волонтер Юрий Бирюков на собственной странице в соцсети Facebook.

В письме отмечается, что ОГА приказали в своих регионах быть готовыми на безвозмездной основе оказать помощь военным частям продуктами питания и персоналом, который мог бы работать на кухне.

По словам Бирюкова, власти решили свалить проблемы с питанием в армии на коронавирус.

Вот только систему питания в армии власть шаг за шагом начала валит еще с ноября 2019 года. Прокол за проколом, факап за факапом — они тупо уничтожали все питание в армии. От поставок продовольствия и к контролю качества, — отмечает волонтер.

Напомним, Вооруженные силы Украины с 1 марта перешли на новую систему питания по каталогу продуктов. В Минобороны в начале месяца заявили, что у военнослужащих появилась возможность выбрать себе обеды, завтраки и ужины на свой вкус и по сезону. Отмечалось, что стоимость одного приема пищи должна составлять не более 74 грн.