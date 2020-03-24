Новости науки: ученые из Исландии обнаружили 40 новых мутаций коронавируса

https://racurs.ua/n135705-uchenye-iz-islandii-obnarujili-40-novyh-mutaciy-koronavirusa.html

Ракурс

Тестирование на коронавирус в Исландии прошли 9768 человек. Ученые отследили мутации коронавируса, анализируя образцы инфицированных COVID-19 граждан. Органы здравоохранения в сотрудничестве с генетической компанией DeCode Genetics нашли 40 таких мутаций коронавируса и не исключают того, что вирус постоянно развивается, чтобы стать более заразным, но менее опасным для инфицированных.

С помощью этих мутаций вирусологи проследили путь попадания коронавируса в Исландию из европейских стран. Исследователи секвенировали геном вируса и проследили его путь до трех разных стран — Австрии, Италии и Англии. В частности, семь случаев мутаций удалось отследить до футбольного матча в Англии, пишет Information.

Также в ходе исследования было выявлено, что один пациент инфицирован двумя штаммами нового коронавируса.

Напомним, население Исландии составляет чуть более 364 тыс. человек. В то же время ученые проверили дополнительно 5571 человек вне зоны риска, у которых не было никаких симптомов заболевания. Вирусологи обнаружили среди них 48 случаев COVID-19.

Множество выявленных мутаций коронавируса не удивили профессора и вирусолога Аллана Томсена с кафедры иммунологии и микробиологии Университета Копенгагена.