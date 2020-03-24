Вчені з Ісландії виявили 40 нових мутацій коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n135705-vcheni-z-islandiyi-vyyavyly-40-novyh-mutaciy-koronavirusu.html

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Тестування на коронавірус в Ісландії пройшли 9768 осіб. Вчені відстежили мутації коронавірусу, аналізуючи зразки інфікованих на COVID-19 громадян. Органи охорони здоров’я у співпраці з генетичною компанією DeCode Genetics знайшли 40 таких мутацій коронавірусу й не виключають того, що вірус постійно розвивається, щоб стати більш заразним, але менш небезпечним для інфікованих.

За допомогою цих мутацій вірусологи простежили шлях потрапляння коронавірусу до Ісландії з європейських країн. Дослідники секвенували геном вірусу для пошуку мутацій й простежили їхній шлях до трьох різних країн — Австрії, Італії та Англії. Зокрема, сім випадків мутацій вдалося відстежити до футбольного матчу в Англії, повідомляє Information.

Також під час дослідження було виявлено, що один пацієнт інфікований двома штамами нового коронавірусу.

Нагадаємо, населення Ісландії становить трохи більше 364 тис. осіб. Водночас вчені перевірили додатково 5571 осіб, які не мали жодних симптомів захворювання і були поза зоною ризику, але зголосилися пройти тестування. Вірусологи виявили серед них 48 випадків COVID-19.

Безліч виявлених мутацій коронавірусу не здивували професора і вірусолога Аллана Томсена з кафедри імунології та мікробіології Університету Копенгагена.