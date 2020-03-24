Рефат Чубаров, фото: День

https://racurs.ua/ua/n135704-za-faktom-nezakonnogo-peresliduvannya-chubarova-okupantamy-rozpochate-kryminalne-provadjennya.html

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Прокуратура Автономної республіки Крим розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного переслідування окупантами глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

Відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) відомості за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв ведення війни). Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що Росія через підконтрольні їй так звані «правоохоронні органи» окупованого Криму намагається застосувати своє законодавство щодо Чубарова за нібито організацію масових заворушень біля парламенту автономної республіки, де 26 лютого 2014 року відбувся проукраїнський мітинг.

Таким чином, окупанти, порушуючи міжнародні конвенції, намагаються переслідувати цивільне населення за події, що відбулися ще до окупації, наголошують в Офісі генпрокурора.

Український омбудсмен Людмила Денісова у своєму Фейсбуці прокоментувала дії окупантів щодо Чубарова. За її словами, ця ситуація є «прикладом того, як легко росіяни нехтують будь-якими нормами міжнародного права», а також ще одним випадком російських репресій проти корінного народу Криму.

Закликаю представників міжнародної спільноти та дипломатичний корпус застосувати всі можливі механізми з метою недопущення незаконного переслідування громадянина України Рефата Чубарова країною-агресором РФ, — наголосила Денісова.

Нагадаємо, в Україні 26 лютого відзначається День опору Криму російській окупації.