Рефат Чубаров, фото: День

https://racurs.ua/n135704-po-faktu-nezakonnogo-presledovaniya-chubarova-okkupantami-nachato-ugolovnoe-proizvodstvo.html

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Прокуратура Автономной республики Крым начала уголовное производство по факту незаконного преследования оккупантами главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) сведения по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев ведения войны). Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что Россия через подконтрольные ей так называемые «правоохранительные органы» оккупированного Крыма пытается применить свое законодательство к Чубарову за якобы организацию массовых беспорядков у парламента автономной республики, где 26 февраля 2014 года состоялся проукраинский митинг.

Таким образом, оккупанты, нарушая международные конвенции, пытаются преследовать гражданское население за события, произошедшие еще до оккупации, отмечают в Офисе генпрокурора.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова в своем Фейсбуке прокомментировала действия оккупантов относительно Чубарова. По ее словам, эта ситуация является «примером того, как легко россияне пренебрегают любыми нормами международного права», а также еще одним случаем российских репрессий против коренного народа Крыма.

Призываю представителей международного сообщества и дипломатический корпус применить все возможные механизмы с целью недопущения незаконного преследования гражданина Украины Рефат Чубаров страной-агрессором РФ, — подчеркнула Денисова.

Напомним, в Украине 26 февраля отмечается День сопротивления Крыма российской оккупации.