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Рефат Чубаров, фото: День
Преследование Чубарова в Крыму: прокуратура завела дело на оккупантовhttps://racurs.ua/n135704-po-faktu-nezakonnogo-presledovaniya-chubarova-okkupantami-nachato-ugolovnoe-proizvodstvo.htmlРакурс
Прокуратура Автономной республики Крым начала уголовное производство по факту незаконного преследования оккупантами главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.
Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) сведения по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев ведения войны). Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Отмечается, что Россия через подконтрольные ей так называемые «правоохранительные органы» оккупированного Крыма пытается применить свое законодательство к Чубарову за якобы организацию массовых беспорядков у парламента автономной республики, где 26 февраля 2014 года состоялся проукраинский митинг.
Таким образом, оккупанты, нарушая международные конвенции, пытаются преследовать гражданское население за события, произошедшие еще до оккупации, отмечают в Офисе генпрокурора.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова в своем Фейсбуке прокомментировала действия оккупантов относительно Чубарова. По ее словам, эта ситуация является «примером того, как легко россияне пренебрегают любыми нормами международного права», а также еще одним случаем российских репрессий против коренного народа Крыма.
Призываю представителей международного сообщества и дипломатический корпус применить все возможные механизмы с целью недопущения незаконного преследования гражданина Украины Рефат Чубаров страной-агрессором РФ, — подчеркнула Денисова.
Напомним, в Украине 26 февраля отмечается День сопротивления Крыма российской оккупации.
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