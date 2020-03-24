Харчування в армії. Фото: texty.org.ua

https://racurs.ua/ua/n135706-nova-systema-harchuvannya-v-armiyi-pid-zagrozou-ofis-prezydenta-prosyt-regiony-goduvaty-soldat.html

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Офіс президента Володимира Зеленського направив головам обласних державних адміністрацій листи з проханням бути готовими годувати військових безкоштовно.

Нова система харчування в армії наразі знаходиться під загрозою зриву. Київ надіслав керівникам обласних і Київської міської державних адміністрацій лист, в якому йдеться про те, що з 25 березня «може скластися критична ситуація з забезпеченням харчування особового складу». Про це 24 березня повідомив військовий волонтер Юрій Бірюков на власній сторінці в соцмережі Facebook.

У листі зазначається, що ОДА наказали в своїх регіонах бути готовими на безоплатній основі надати допомогу військовим частинам продуктами харчування і персоналом, який би міг працювати на кухні.

За словами Бірюкова, влада вирішила звалити проблеми з харчуванням в армії на коронавірус.

Ось тільки систему харчування в армії влада крок за кроком почала валить ще з листопада 2019 року. Прокол за проколом, факап за факапом — вони тупо знищували все харчування в армії. Від поставок продовольства і до контролю якості, — зазначає волонтер.

Нагадаємо, Збройні сили України з 1 березня перейшли на нову систему харчування по каталогу продуктів. У Міноборони на початку місяця заявили, що у військовослужбовців з’явилася можливість обрати собі обіди, сніданки та вечері на свій смак і по сезону. Наголошувалося, що вартість одного прийому їжі повинна становити не більше 74 грн.