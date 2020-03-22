Коронавірус: США вийшли на третє місце за кількістю заражених, в країні зросли продажі зброї

https://racurs.ua/ua/n135577-koronavirus-ssha-vyyshly-na-tretie-misce-za-kilkistu-zarajenyh-v-krayini-zrosly-prodaji-zbroyi.html

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Сполучені Штати стали третьою країною в світі за кількістю зафіксованих випадків захворювання коронавірусом. Такі дані навів університет Джонса Хопкінса, який у реальному часі рахує хворих на основі зведень влади країни, Всесвітньої організації охорони здоров’я та інших офіційних джерел.

Станом на ранок у Китаї, за даними університету, зафіксували 81 тис. 321 випадок інфікування (3 тис. 260 людей померли), в Італії захворіли 53 тис. 578 осіб (померли 4 тис 825), у США виявлено 25 тис. 493 випадки захворювання (307 смертей). За Сполученими Штатами слідують такі країни, як Іспанія (25,3 тис.), Німеччина (22,2 тис.) та Іран (20,6 тис.). Всього в світі виявлено, за даними університету, 304,5 тис. випадків захворювання.

Стало відомо, що тести віце-президента США Майкла Пенса і його дружини виявили негативним. Раніше інфекцію виявили в співробітника його апарату. Пенс запевнював, що ані він, ані президент США Дональд Трамп «не контактували з даним співробітником безпосередньо».

У США компанія сертифікувала 45-хвилинний тест на корона вірус. Його поставки почнуться на наступному тижні. Компанія Cepheid розробила тест в екстреному порядку, його почали сертифіковувати. Медикам для його застосування не потрібно проходити спеціальне навчання.

ЗМІ повідомили тим часом, що у США зафіксували значне зростання попиту на зброю через корона вірус. Виручка великого мережевого магазину Ammo.com у лютому зросла на 309% в порівнянні з цим же місяцем в 2019 році.

Телеканал ABC повідомив, що у Вірджинії в січні 64 тис. осіб пройшли перевірки біографії, які є обов’язковими при покупці вогнепальної зброї. У цьому ж місяці 2019 року такі перевірки були проведені стосовно 39,3 тис. осіб.

В Колорадо за минулий тиждень перевірили 14 тис. осіб, а торік за цей період тільки 7 тис. У публікації наголошується, що поліція Пенсільванії також зафіксувала зростання числа запитів на проведення перевірок щодо осіб, які купують зброю.

Нагадаємо, що У Білому домі вирішили роздати дорослим американцям по 1 тис. дол. і по 500 дол. на дитину впродовж найближчих трьох тижнів, щоб запобігти важким наслідкам епідемії коронавірусу для економіки.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)