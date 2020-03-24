Контрабанда медицинских масок. Фото: rabinovichtv.com

https://racurs.ua/n135708-koronavirus-sud-arestoval-desyatki-tysyach-masok-kotorye-pytalis-vyvezti-iz-hersona-v-izrail.html

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В Херсоне суд арестовал десятки тысяч медицинских масок, которые незаконно пытались вывезти из города.

Работники одной из херсонских фирм пытались экспортировать в Израиль 21 тыс. масок стоимостью свыше 1 млн грн. Это дельцы сделали, несмотря на то, что Кабмин запретил экспорт медсредств. Сейчас по ходатайству следователя, согласованному с прокурором, решением следственного судьи наложен арест на указанный груз. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 2 ст. 364−1 (злоупотребление полномочиями служебным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины.

Тем временем экспертная организация StateWatch, которая исследовала официальные данные таможни, утверждает, что в течение января-февраля 2020 года с территории Украины экспортировали медицинских товаров для противодействия коронавируса на 15,2 млн долл. А с сентября прошлого года по февраль продали таких средств на 34,2 млн долл.

Такая аномалия увеличения суммы экспорта медицинских товаров в январе-феврале этого года в первую очередь произошла из-за стремительного роста экспорта текстильных медицинских хирургических масок с 3,8 млн долл. за 246,3 т в январе до 9,1 млн долл. за 394 т в феврале, — отметил председатель экспертной организации Глеб Каневский.

По его словам, в феврале экспортировали 1,8 т защитных очков на сумму 54,9 тыс. долл., 2,2 т респираторов на сумму 154,5 тыс. долл., 1,5 т медицинских одноразовых халатов на сумму 48,1 тыс. долл., 71,6 т медицинских халатов на 959,3 тыс. долл.

Кроме того, в феврале из Украины также экспортировали:

нитриловые перчатки (389 тыс. пар);

медицинские перчатки (216 тыс. пар);

лабораторные костюмы (30,2 т);

антисептик (46,3 т).

Напомним, в Киев поступило 70 тыс. ранее заказанных медицинских масок. На днях в столицу прибудут еще 100 тыс. масок, которые шьют украинские предприятия.