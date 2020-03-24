Київ відправить до Москви потяг за українцями. Фото: pravda.com

https://racurs.ua/ua/n135710-ukrayina-vidpravyt-specpotyag-dlya-evakuaciyi-ukrayinciv-iz-rosiyi.html

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Громадян України незабаром евакуюють з Російської Федерації.

Спеціальний потяг «Укрзалізниці», який доставить додому громадян України, прибуде до Москви 28 березня. Про це сьогодні повідомляє УНІАН із посиланням на одного з учасників організації евакуації.

28 березня, в суботу, з Києва прибуде до Москви спеціальний ешелон «Укрзалізниці» для вивезення українців з Росії. До російської столиці буде доставлено громадян РФ, які виявили бажання повернутися на Батьківщину, — пише видання.

Ешелон складатиметься з 20 вагонів і зможе вивезти додому близько 500 осіб. Спецпоїзд прибуде за графіком поїзда № 5/6 вранці в Москву. Того ж дня ввечері він вирушить у зворотному напрямку.

Нагадаємо, до України в неділю з-за кордону повернулися 15 тис. осіб. Більше 13 тис. з них — це українці, які повернулися з-за кордону.

Коронавірус виявили лише в одного українця. В аеропорту «Бориспіль» один із українців, який повернувся додому, поскаржився на погане самопочуття. Експрес-тест підтвердив зараження коронавірусною інфекцією COVID-19.

Вчора, 23 березня, до Києва з Латвії прибув потяг, який доставив евакуйованих українців. У пасажирів не виявили інфікування SARS-CoV-2.