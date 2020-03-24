Тігіпко зачищає неугодні новини за 2013 рік: готується до призначення / Фото: колаж "Ракурсу"

https://racurs.ua/ua/n135532-tigipko-zachyschaie-neugodni-novyny-za-2013-rik-gotuietsya-povernutysya-v-polityku-foto.html

Ракурс

Сергій Тігіпко, який свого часу був одним із очільників Партії регіонів, а за президентства втікача Віктора Януковича обіймав посаду міністра соціальної політики, ймовірно, почав «підчищати хвости» в інтернеті. Йдеться про новини щодо його бізнесу, частину якого він у 2013 році вивів на Кіпр. Серед «незручних» опинилася й новина «Ракурсу» від 23 березня 2013 року із заголовком «Тігіпко не боїться податків — переводить свій бізнес на Кіпр».

Зокрема, «Ракурс» отримав повідомлення від компанії Google про те, що цю новину видалять з пошуковика інтернет-гіганта.

Ваші URL видалені з Google Пошуку, відповідно до закону DMCA… Нам повідомили, що деякі матеріали на Вашому сайті, можливо, порушують закон «Про авторське право в цифрову епоху» (DMCA). Ми видаляємо цей контент із результатів пошуку Google, — йдеться у повідомленні Google.

У тексті новини сім років тому «Ракурс» повідомляв про пакет акцій ПАТ «Дослідно-експериментальний завод № 20 цивільної авіації», який було сконцентровано у руках двох кіпрських компаній. Цей завод цивільної авіації входить до групи «ТАС», засновником якої є Тігіпко. Головними напрямами діяльності заводу раніше були ремонт авіаційного та радіоелектронного обладнання цивільних літаків, а також розробка та випуск технологічного оснащення, авіаційних тренажерів, тренажерів військової (БТР, БМП, Т-72) і автотракторної (Камаз, К-750) техніки.

У повідомленні Google також було зазначено, що з текстом повідомлення можна ознайомитися на сайті Lumen, що ми і зробили. Згідно з даними Lumen, «підчищає хвости» за Тігіпком дехто Оля Кус, яка 18 березня 2020 року загалом подала 46 скарг на українські новинні сайти. Всі вони оприлюднили у 2013 році новину про кіпрські фірми Тігіпко.

Сам зміст скарги вказано так:

Варто зазначити, що дослідно-експериментальний завод — це не перший актив групи «ТАС», акції якого виведені на Кіпр. У грудні 2012 року Devisal Limited стала акціонером асфальтобетонного заводу «Столичний». Тоді ж Sertaco сконцентрувала 46% ПАТ «Дніпровагонмаш». У лютому цього року Devisal і Sertako оформили права на 19,6% і 29% акцій Кременчуцького сталеливарного заводу відповідно. Раніше всі ці акції були власністю українських підприємств групи «ТАС».

До уваги Тігіпка і Ко, ще раз публікуємо скріншот нашої новини: