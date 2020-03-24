Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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В Ивано-Франковской области умерла женщина, которая имела симптомы заражения коронавирусом. Ушла из жизни 60-летняя женщина, которая была госпитализирована в одно из медицинских учреждений области с подозрением на инфицирование COVID-19.

Результаты анализов ожидают из столичной лаборатории. Пока неизвестно, откуда именно умершая и в каком медицинском учреждении она находилась. Об этом 24 марта сообщает местное издание «Галка».

Также сегодня в Ирпене с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировали беременную женщину. Как сообщил депутат горсовета Александр Маркушин на собственной странице в Facebook, женщине 20 марта сделали экспресс-тест и он оказался отрицательным.

Наши врачи в пятницу сделали ей мазок на ПЦР-анализ. Результат пришел только сегодня. К сожалению, результат положительный. Впрочем, окончательный диагноз установят врачи соответствующей клиники, куда мы направили женщину, — говорится в сообщении.

Напомним, коронавирусную инфекцию COVID-19 24 марта лабораторно подтвердили еще у двух жителей Тернопольской области. Кроме того, еще один случай заражения зафиксировали в Киевской области. Заразилась 21-летняя девушка, которая контактировала с иностранцами.