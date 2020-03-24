Юлія Мендель та Володимир Зеленський. Фото: narodna-pravda.ua

https://racurs.ua/ua/n135715-zarplata-mendel-vdvichi-perevyschyla-zarplatnu-zelenskogo-dokument.html

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Заробітна плата президента України Володимира Зеленського за лютий склала 28 тис. грн. Глава держави сплатив із зарплатні 5 тис. 460 грн податків і зборів згідно з чинним законодавством.

Фактично виплачена Зеленському за лютий зарплата склала 22 тис. 540 грн. Премій чи надбавок главі держави за минулий місяць не нараховували. Про це 24 березня повідомляють «Українські новини» із посиланням на відповідь на запит із Державного управління справами.

Водночас Мендель у лютому заробила майже вдвічі більше президента. Так, у минулому місяці речнику глави держави нарахували 45 тис. 885 грн. Зазначається, що її посадовий оклад склав 23,1 тис. грн, надбавка за інтенсивність праці — 3,5 тис. грн. Ще 19 тис. 310 грн включали інші складові, в тому числі доплати за попередній місяць у зв’язку з підвищенням окладу.

З цієї суми було виплачено майже 8 тис. 950 грн податків і зборів, тому видана їй «на руки» за лютий зарплата склала 36,9 тис. грн.

Керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку в лютому 2020 року нарахували заробітну плату в сумі 11 тис. 568 грн. Вирахування склали 2 тис. 256 грн.

Нагадаємо, у січні зарплата Володимира Зеленського склала 28 тис. грн. Після відрахування податків він отримав 22 тис. 540 грн. При цьому прес-секретар глави держави Юлія Мендель в січні отримала понад 42 тис. грн зарплати після відрахування податків. ЇЇ посадовий оклад становив 18 тис. грн, надбавка за інтенсивність праці — майже 15 тис. грн, інші надбавки — понад 19 тис. грн.