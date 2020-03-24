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Ракурс
Коронавірус в Україні. Фото: сайт Кличка

Українські медики показали, як встановлюють факт зараження коронавірусом (ФОТО)

24 бер 2020, 22:20
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Медики-інфекціоністи розкрили подробиці того, як встановлюють факт зараження китайським коронавірусом.

Те, як все відбувається, показали медики вірусологічної лабораторії Чернівецького обласного лабораторного центру. Лікарі продемонстрували фото, щоб показати, як усе відбувається — від доправлення зразків до результатів. Світлини 24 березня опублікував голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук у Facebook.

Повідомлялося, що спочатку зразки групуються, їх збираються до кількості 50 штук. Згодом починається процес у кілька етапів, все це триває до 9 годин. Медичний персонал та фахівці під час цього не можуть відволікатися чи відпочивати.

Встановлення факту зараження. Фото: Сергій Осачук у Facebook

Встановлення факту зараження. Фото: Сергій Осачук у Facebook

Встановлення факту зараження. Фото: Сергій Осачук у Facebook

Встановлення факту зараження. Фото: Сергій Осачук у Facebook

Встановлення факту зараження. Фото: Сергій Осачук у Facebook

Встановлення факту зараження. Фото: Сергій Осачук у Facebook

Встановлення факту зараження. Фото: Сергій Осачук у Facebook

Встановлення факту зараження. Фото: Сергій Осачук у Facebook

Встановлення факту зараження. Фото: Сергій Осачук у Facebook

Нагадаємо, сьогодні на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що за минулу добу в Україні зафіксували 11 випадків зараження на коронавірус, зокрема, в Києві та на Тернопільщині. Впродовж сьогоднішнього дня є додатково 13 випадків у Чернівецькій області. Загалом по країні зафіксовано 97 випадків коронавірусу.

Джерело: Ракурс


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