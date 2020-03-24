Актор Роуен Аткінсон. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n135717-avtomobil-mistera-bina-prodadut-na-aukcioni-foto-video.html

Ракурс

Mercedes-Benz 500e (W124) зразка 1995 року випуску, який раніше належав акторові Роуену Аткінсону, відомому за роллю містера Біна, продадуть на аукціоні

Авто пустять з молотка на віртуальних торгах британського Classic Car Auctions. За внутрішньою оціночною шкалою аукціону автомобіль отримав 108 балів з максимальних 135. Про це повідомляється на сайті аукціону.

Автомобіль був куплений новим у Японії в 2015 році. Седан оснащений 5,0-літровим мотором V8, що розвиває 326 к. с. і 480 Нм моменту. Коробка передач — чотирьохдіапазонний автомат. Машина розвиває швидкість у 260 км/год., від нуля до сотні це авто розганяється за 6,1 сек.

Судячи з опису на сайті Classic Car Auctions, нещодавно автомобілю оновили салон: замінили дерев’яні накладки і перетягнули сидіння. Колір комбінованої оббивки тут перегукується з синім кольором Nautic Blue, в який пофарбований кузов.

Тим часом швейцарська компанія Micro розробила крихітний електричний транспортний засіб Microlino. За інформацією порталу Interesting Engineering, довжина машини сягає 2,4 м, а сам транспортний засіб розрахований на двох пасажирів. Електрокар може розвивати швидкість до 88,5 км/год. Для повної зарядки транспортного засобу знадобиться від 1 до 4 годин в залежності від потужності самої зарядної станції.

Нагадаємо, на аукціоні за 183 тис. дол. продали знамениті і культові для фанатів рок-музики окуляри Джона Леннона. Спочатку лот оцінювався у 8−11 тис. дол., але ціна в результаті торгів зросла майже у 20 разів. Покупець окулярів залишився невідомим.