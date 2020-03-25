В мире продолжается эпидемия нового коронавируса

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Ракурс

Коронавирус SARS-CoV-2 продолжает распространяться по миру.

Уже зарегистрировано более 424,2 тыс. случаев этого заболевания, почти 19 тыс. из них умерли, более 106 тыс. — вылечились. Об этом сообщает Telegram канал BNO News.

На первом месте по количеству выявленных случаев заболевания — материковый Китай. Там в настоящее время зафиксированы 81 тис. 218 случаев инфицирования, 3 тыс. 281 человек умер.

На втором месте в этом печальном рейтинге — Италия, где зафиксированы уже более 69 тыс. случаев коронавируса и смерть более 6,8 тыс. инфицированных лиц.

В последние дни стремительно приближаются к Италии США — там уже обнаружены более 54,4 тыс. инфицированных и зафиксированы 774 случая смерти людей с коронавирусом.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

В США 23 марта девять заключенных-женщин сбежали из тюрьмы в штате Южная Дакота, где у одной из заключенных была зафиксирована положительная реакция на коронавирус, сообщает Newscenter1.

В тот день вечером они оставили отдел с минимальной охраной женской тюрьмы в городе Пирр. Вскоре одну из них задержали, позже правоохранители сообщили о задержании еще троих. Таким образом, еще пять человек разыскивают.

Также устанавливается, контактировали ли беглянки с заключенной, у которой обнаружили коронавирус.

Отмечается, что американское законодательство за такой ​​побег предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в ВОЗ считают, что США могут стать новым глобальным эпицентром коронавируса.