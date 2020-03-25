У Тернополі перший інфікований COVID-19

https://racurs.ua/ua/n135720-koronavirus-distavsya-do-ternopolya-u-misti-pershyy-vypadok-covid-19.html

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Китайський коронавірус дістався й до Тернополя. Там лабораторно підтверджений перший випадок інфікування COVID-19.

Хворий китайським коронавірусом — місцевий житель 1965 року народження, який нещодавно повернувся з Австрії. Про це повідомляє тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що він отримує необхідну медичну допомогу. Також медики обстежують людей, які з ним контактували.

Станом на ранок 25 березня в Тернопільській області підтверджено шість випадків захворювання на COVID-19 — раніше були зафіксовані чотири випадки у жителів Монастирського району і один — у жителя міста Заліщики.

Загалом випадки захворювання зафіксовані в 13 областях та місті Києві. Так, інфіковані коронавірусом є в Чернівецькій, Київській, Дніпропетровській, Житомирській, Донецькій, Луганській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Запорізькій, Волинській і Одеській областях. Найбільше хворих у Чернівецькій області (38 випадків) та Києві — 31 хворий.

Раніше в Івано-Франківській області померла жінка, яка мала симптоми зараження коронавірусом. Також в Ірпені з підозрою на коронавірусну інфекцію госпіталізували вагітну жінку.