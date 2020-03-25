В Тернополе первый инфицированный COVID-19

https://racurs.ua/n135720-koronavirus-dobralsya-do-ternopolya-v-gorode-pervyy-sluchay-covid-19.html

Ракурс

Китайский коронавирус добрался и до Тернополя. Там лабораторно подтвержден первый случай инфицирования COVID-19.

Заболевший китайским коронавирусом — местный житель 1965 года рождения, который недавно вернулся из Австрии. Об этом сообщает тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом на своей странице в Facebook.

Отмечается, что он получает необходимую медицинскую помощь. Также медики обследуют людей, которые с ним контактировали.

По состоянию на утро 25 марта в Тернопольской области подтверждены шесть случаев заболевания COVID-19 — ранее были зафиксированы четыре случая у жителей Монастырского района и один — у жителя города Залищики.

Всего случаи заболевания зафиксированы в 13 областях и городе Киеве. Так, инфицированные коронавирусом есть в Черновицкой, Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Донецкой, Луганской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Запорожской, Волынской и Одесской областях. Больше всего заболевших в Черновицкой области (38 случаев) и Киеве — 31 заболевший.

Ранее в Ивано-Франковской области умерла женщина, которая имела симптомы заражения коронавирусом. Также в Ирпене с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировали беременную женщину.