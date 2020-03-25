По Украине продолжает распространяться новый коронавирус, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n135721-koronavirus-v-ukraine-zafiksirovany-uje-113-sluchaev-zabolevaniya-gschs.html

Ракурс

По состоянию на 7.25 сегодняшнего дня в Украине зафиксированы уже 113 случаев коронавируса SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19.

Вчера были лабораторно подтверждены 29 случаев этого заболевания. В частности, подтверждены первые случаи в Волынской, Луганской и Одесской областях. Об этом говорится в утренней сводке Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что коронавирус уже обнаружен в Киеве и 13 областях Украины: Черновицкой, Киевской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Львовской, Волынской, Донецкой, Луганской, Одесской и Черкасской.

В целом в Украине три инфицированных коронавирусом человека умерли, один вылечился.

Больше всего случаев коронавируса зафиксировано в Черновицкой (38 инфицированных) и Киевской (22 человека) областях, а также в Киеве (31 инфицированный).

Напомним, вчера стало известно, что короновирус обнаружили у шести детей на Буковине. Из них четверо являются родственниками лиц, вернувшихся из-за рубежа.