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По Украине продолжает распространяться новый коронавирус, фото: «Ракурс»

Коронавирус в Украине: зафиксированы уже 113 случаев заболевания — ГСЧС

25 мар 2020, 09:25
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По состоянию на 7.25 сегодняшнего дня в Украине зафиксированы уже 113 случаев коронавируса SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19.

Вчера были лабораторно подтверждены 29 случаев этого заболевания. В частности, подтверждены первые случаи в Волынской, Луганской и Одесской областях. Об этом говорится в утренней сводке Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что коронавирус уже обнаружен в Киеве и 13 областях Украины: Черновицкой, Киевской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Львовской, Волынской, Донецкой, Луганской, Одесской и Черкасской.

В целом в Украине три инфицированных коронавирусом человека умерли, один вылечился.

Больше всего случаев коронавируса зафиксировано в Черновицкой (38 инфицированных) и Киевской (22 человека) областях, а также в Киеве (31 инфицированный).

Инфографика: ЦОЗ

Напомним, вчера стало известно, что короновирус обнаружили у шести детей на Буковине. Из них четверо являются родственниками лиц, вернувшихся из-за рубежа.

Источник: Ракурс


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