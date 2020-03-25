Коронавірус у світі. Карта: google.com/maps

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Китайський коронавірус дуже швидко поширюється містами-мільйонниками у всьому світі.

Пандемія коронавірусу вже зачепила понад 180 країн. Епіцентром хвороби зараз є Європа, найбільша кількість підтверджених випадків в Італії. Смертність від хвороби дуже висока, в Італії та Іспанії вже набагато більше померлих, ніж у Китаї на тому ж етапі спалаху. Про це повідомляє Financial Times.

За інформацією видання, італійська провінція Ломбардія вже витіснила китайський Ухань, як найбільш постраждалий регіон у світі. Іспанський Мадрид вже наздоганяє Ломбардію та незабаром може перевершити її за кількістю випадків зараження.

Збільшується кількість заражених і в Сполучених Штатах Америки. У штаті Вашингтон їх найбільше, а в Нью-Йорку фіксується велика смертність від COVID-19.

У Сінгапурі та Гонконгу поки різняться траєкторії з точки зору зростання заражень. Ймовірно, темпи інфікування стримуються за допомогою швидких і суворих заходів.

За інформацією BNONews, станом на 25 березня по всьому світі коронавірусом заразилися 436 тис. 489 осіб, померла від хвороби 19 тис. 671 особа. Повністю видужали від вірусу 108 тис. 95 осіб.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, коронавірусну інфекцію COVID-19 за кордоном підхопили 18 громадян України, ще 152 громадян перебувають на карантині. Додому повернулися 78 тис. 592 українців.