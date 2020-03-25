Коронавирус в мире. Карта: google.com/maps

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Китайский коронавирус очень быстро распространяется по городам-миллионникам во всем мире.

Пандемия коронавируса уже задела более 180 стран. Эпицентром болезни сейчас является Европа, наибольшее количество подтвержденных случаев в Италии. Смертность от болезни очень высока, в Италии и Испании уже намного больше умерших, чем в Китае на том же этапе вспышки. Об этом сообщает Financial Times.

По информации издания, итальянская провинция Ломбардия уже вытеснила китайский Ухань, как наиболее пострадавший регион в мире. Испанский Мадрид уже догоняет Ломбардию и вскоре может превзойти ее по количеству случаев заражения.

Увеличивается количество зараженных и в Соединенных Штатах Америки. В штате Вашингтон их больше всего, а в Нью- Йорке фиксируется большая смертность от COVID- 19.

В Сингапуре и Гонконге пока разнятся траектории с точки зрения роста заражений. Вероятно, темпы инфицирования сдерживаются с помощью быстрых и строгих мер.

По информации BNONews, по состоянию на 25 марта во всем мире коронавирусом заразились 436 тыс. 489 человек, умерли от болезни 19 тыс. 671 человек. Полностью выздоровевших от вируса 108 тыс. 95 человек.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, коронавирусную инфекцию COVID-19 за рубежом подхватили 18 граждан Украины, еще 152 граждан находятся на карантине. Домой вернулись 78 тыс. 592 украинца.