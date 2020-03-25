МИД сообщил об инфицированных украинцах за рубежом. Фото: iz.ru

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За рубежом 18 граждан Украины подхватили коронавирусную инфекцию COVID-19.

В Германии лечение проходят пять человек, еще четыре — в Доминиканской Республике. По двое лечатся в Италии, Польше, Объединенных Арабских Эмиратах. По одному украинскому пациенту есть в Испании, Нидерландах и на Сейшельских островах. Об этом говорится в оперативной информации Министерства иностранных дел о коронавирусe.

Кроме того, 152 украинцев находятся на карантине: 106 — в Польше, 16 — в Бразилии, восемь — во Вьетнаме, семь- в Германии, три — в Объединенных Арабских Эмиратах, по двое — в Соединенных Штатах Америки, Австралии, Молдове. Еще по одному украинцу на карантине в Китае, Катаре, Нидерландах, Румынии, Черногории и на Кубе. Еще шесть украинцев в Японии, Италии и Польши выздоровели от коронавируса.

В МИД добавили, что в Украину уже вернулись 78 тыс. 592 украинцев. По информации генерального консула Украины в Стамбуле Александра Амана в Twitter, в Украину из Турции эвакуировались 430 украинцев, которые не могли вернуться домой до момента закрытия границы 16 марта. Их со Стамбула в Киев доставили двумя рейсами авиакомпании SkyUp. В транзитной зоне аэропорта Стамбула находится еще около 100 украинцев.

Напомним, из России планируют эвакуировать граждан Украины. Специальный поезд «Укрзализныци», который доставит домой россиян, прибудет в Москву 28 марта. Оттуда рейс заберет украинцев.