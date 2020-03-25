МЗС повідомило про інфікованих українців за кордоном. Фото: iz.ru

https://racurs.ua/ua/n135726-mzs-povidomylo-skilkoh-ukrayinciv-likuut-vid-covid-19-za-kordonom-infografika.html

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За кордоном 18 громадян України підхопили коронавірусну інфекцію COVID-19.

У Німеччині лікування проходять п’ятеро осіб, ще четверо — в Домініканській Республіці. По двоє лікуються в Італії, Польщі, Об'єднаних Арабських Еміратах. По одному українському пацієнту є в Іспанії, Нідерландах і на Сейшельських островах. Про це йдеться в оперативній інформації Міністерства закордонних справ про коронавірус.

Крім того, 152 українців перебувають на карантині: 106 — у Польщі, 16 — у Бразилії, восьмеро — у В'єтнамі, семеро — у Німеччині, троє - в Об'єднаних Арабських Еміратах, по двоє - у Сполучених Штатах Америки, Австралії, Молдові. Ще по одному українцеві на карантині в Китаї, Катарі, Нідерландах, Румунії, Чорногорії та на Кубі. Ще шестеро українців в Японії, Італії та Польщі одужали від коронавірусу.

У МЗС додали, що в Україну вже повернулися 78 тис. 592 українців. За інформацією генерального консула України в Стамбулі Олександра Гамана у Twitter, до України із Туреччини евакуювались 430 українців, які не могли повернутись додому до моменту закриття кордону 16 березня. Їх зі Стамбула до Києва доставили двома рейсами авіакомпанії SkyUp. У транзитній зоні а/п Стамбула перебуває ще близько 100 українців.

Нагадаємо, з Росії планують евакуювати громадян України. Спеціальний потяг «Укрзалізниці», який доставить додому росіян, прибуде до Москви 28 березня. Звідти рейс забере українців.