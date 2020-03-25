Новий хантавірус: у Китаї зафіксований перший смертельний випадок

Хантавірус. Фото: Факти

https://racurs.ua/ua/n135725-novyy-hantavirus-u-kytayi-zafiksovanyy-pershyy-smertelnyy-vypadok.html

Ракурс

Новий хантавірус забрав перше життя в Китаї. Від інфекції помер китайський робітник, який їхав на автобусі в провінцію Шаньдун на роботу. Чоловікові стало зле і він був екстрено госпіталізований.

Незважаючи на старання лікарів, пацієнт помер у лікарні, повідомляє China Global Times.

Смерть від нового хантавірусу викликала паніку серед жителів провінції, які налякані пандемією коронавірусу. Медики перевірили на зараження хантавірусом і коронавірусом інших 29 пасажирів автобуса. Тести на коронавірус показали негативні результати. Результати аналізів на хантавірус ще не готові.

Медики стверджують, що померлий чоловік навряд чи міг заразити хантавірусом інших пасажирів, тому що зараження даним видом вірусу дуже рідко відбувається через дихальну систему. Зате екскременти і кров хворого можуть бути заразними.

Хантавірус є гострим вірусним інфекційним захворюванням, в основному характеризується лихоманкою, схильністю до кровотечі і пошкодженням нирок.

Захворювання може бути викликане контактом із щурами, прийомом їжі, якої вони торкнулися, або вдиханням повітря, забрудненого екскрементами гризунів.

Медики стверджують, що хантавірусна хвороба піддається профілактиці і контролю, а також існують вакцини для її запобігання. Захворювання зустрічається головним чином у сільських жителів, які заражаються під час польових робіт.

Як раніше писав «Ракурс», в Україні вже зафіксовано 113 випадків зараження коронавірусом. Вчора лабораторно було підтверджено 29 випадків інфікування COVID-19.