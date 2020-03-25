Коронавірус: вчені заявляють про створення «п'ятихвилинного» тесту на SARS-CoV-2

Новий тест допоможе швидко виявляти коронавірус

https://racurs.ua/ua/n135724-koronavirus-vcheni-zayavlyaut-pro-stvorennya-pyatyhvylynnogo-testu-na-sars-cov-2.html

Ракурс

Швидкий діагностичний тест на коронавірус, який зможе виявляти це захворювання в людини всього за п’ять хвилин, розробили в Сингапурі.

Клінічні випробування завершені, подати цей тест на затвердження до відповідних служб дослідники сподіваються вже наступного місяця. Про це повідомляє видання The Straits Times.

Тест шукає генетичний матеріал вірусу у біологічних матеріалах пацієнтів, зокрема, зібраних за допомогою носоглоткового тампона.

Зазначається, що на відміну від інших тестів, новий, завдяки розробленому ученими спеціальному ферменту, може копіювати ділянки ДНК без температурного впливу, що дозволяє значно зменшити витрати часу на його проведення.

У «традиційних» технологіях проведення таких тестів, таких як полімеразно-ланцюгова реакція, маніпуляції з температурою під час проведення аналізів забирають кілька годин часу.

Нагадаємо, нещодавно міжнародна група вчених знайшла речовину, яка не дає коронавірусу розмножуватися.