Коронавирус: ученые заявляют о создании «пятиминутного» теста на SARS-CoV-2

Коронавирус: ученые заявляют о создании «пятиминутного» теста на SARS-CoV-2https://racurs.ua/n135724-koronavirus-uchenye-zayavlyaut-o-sozdanii-pyatiminutnogo-testa-na-sars-cov-2.htmlРакурс
Быстрый диагностический тест на коронавирус, который сможет выявлять это заболевание у человека всего за пять минут, разработали в Сингапуре.
Клинические испытания завершены, подать этот тест на утверждение в соответствующие службы исследователи надеются уже в следующем месяце. Об этом сообщает издание The Straits Times.
Тест ищет генетический материал вируса в биологических материалах пациентов, в частности, собранных с помощью носоглоточного тампона.
Отмечается, что в отличие от других тестов, новый, благодаря разработанному учеными специальном ферменту, может копировать участки ДНК без температурного воздействия, что позволяет значительно уменьшить затраты времени на его проведение.
В «традиционных» технологиях проведения таких тестов, таких как полимеразно-цепная реакция, манипуляции с температурой при проведении анализов требуют несколько часов времени.
Напомним, недавно международная группа ученых нашла вещество, которое не дает коронавирусу размножаться.