Коронавирус: ученые заявляют о создании «пятиминутного» теста на SARS-CoV-2

Новый тест поможет быстро обнаруживать коронавирус

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Быстрый диагностический тест на коронавирус, который сможет выявлять это заболевание у человека всего за пять минут, разработали в Сингапуре.

Клинические испытания завершены, подать этот тест на утверждение в соответствующие службы исследователи надеются уже в следующем месяце. Об этом сообщает издание The Straits Times.

Тест ищет генетический материал вируса в биологических материалах пациентов, в частности, собранных с помощью носоглоточного тампона.

Отмечается, что в отличие от других тестов, новый, благодаря разработанному учеными специальном ферменту, может копировать участки ДНК без температурного воздействия, что позволяет значительно уменьшить затраты времени на его проведение.

В «традиционных» технологиях проведения таких тестов, таких как полимеразно-цепная реакция, манипуляции с температурой при проведении анализов требуют несколько часов времени.

Напомним, недавно международная группа ученых нашла вещество, которое не дает коронавирусу размножаться.