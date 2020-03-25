Новый хантавирус: в Китае зафиксирован первый смертельный случай

Хантавирус. Фото: Факты

https://racurs.ua/n135725-novyy-hantavirus-v-kitae-zafiksirovan-pervyy-smertelnyy-sluchay.html

Ракурс

Новый хантавирус унес первую жизнь в Китае. От инфекции скончался китайский рабочий, который ехал на автобусе в провинцию Шаньдун на работу. Мужчине стало плохо и он был экстренно госпитализирован.

Несмотря на старания врачей, пациент скончался в больнице, сообщает China Global Times.

Смерть от нового хантавируса вызвала панику среди жителей провинции, которые напуганы пандемией коронавируса. Медики проверили на заражение хантавирусом и коронавирусом остальных 29 пассажиров автобуса. Тесты на коронавирус показали отрицательные результаты. Результаты анализов на хантавирус еще не готовы.

Медики утверждают, что умерший мужчина вряд ли мог заразить хантавирусом других пассажиров, потому что заражение данным видом вируса очень редко происходит через дыхательную систему. Зато экскременты и кровь больного могут быть заразными.

Хантавирус является острым вирусным инфекционным заболеванием, в основном характеризующимся лихорадкой, склонностью к кровотечению и повреждением почек.

Заболевание может быть вызвано контактом с крысами, приемом пищи, которой они коснулись, или вдыханием воздуха, загрязненного экскрементами грызунов.

Медики утверждают, что хантавирусная болезнь поддается профилактике и контролю, а также существуют вакцины для ее предотвращения. Заболевание встречается главным образом у сельских жителей, которые заражаются во время полевых работ.

Как ранее писал «Ракурс», в Украине уже зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом. Вчера лабораторно были подтверждены 29 случаев инфицирования COVID-19.