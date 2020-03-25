Денис Шмигаль. Скріншот із трансляції

https://racurs.ua/ua/n135746-kabmin-zaprovadyv-rejym-nadzvychaynoyi-sytuaciyi-po-vsiy-ukrayini.html

Ракурс

Кабінет міністрів України сьогодні ввів режим надзвичайної ситуації на всій території держави.

Також продовжили на 30 днів карантин в Україні — до 24 квітня. Про це 25 грудня йшлося під час засідання уряду, яке транслювалося на сторінці Кабміну в YouTube.

Статистика продовжує погіршуватись. Тому сьогодні Кабмін розгляне питання запровадження надзвичайної ситуації на всій території України та переведення НС єдиної державної системи цивільного захисту, — пояснив необхідність запровадження такого режиму перед голосуванням прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Також урядовці сьогодні розглянуть проект закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо криміналізації переміщення через митний кордон України товарів протиепідемічного призначення», постанови про особливості надання житлових субсидій та про внесення зміни до порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби.

Крім того, будуть розглянуті деякі питання надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоровʼя.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів України зібрався на засідання. Чиновники розглянуть питання, пов’язані з карантином та поширенням коронавірусу в Україні, трансплантологією та грошовою допомогою родинам загиблих в АТО військовим.