Денис Шмигаль. Скріншот із трансляції

https://racurs.ua/ua/n135744-kabmin-zibravsya-na-zasidannya-cherez-poshyrennya-koronavirusu-v-ukrayini-translyaciya.html

Ракурс

Кабінет міністрів України 25 березня зібрався на засідання.

Уряд Дениса Шмигаля повинен розглянути питання, пов’язані з карантином та поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні, трансплантологією та грошовою допомогою членам сімей осіб, які загинули (померли) під час участі в АТО. Про це йдеться у порядку денному Кабміну.

Члени уряду планують розглянути проект закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо криміналізації переміщення через митний кордон України товарів протиепідемічного призначення».

Також у порядку денному кілька постанов, що пов’язані з попередженням поширення коронавірусної інфекції в Україні. Планується розгляд питання, що стосуються забезпечення трудових прав державних службовців, працівників державних органів, підприємств, установ та організацій на час встановлення карантину у звʼязку із загостренням ситуації, повʼязаної з поширенням коронавірусу.

Глава МОЗ Ілля Ємець представить на засіданні проект постанови про затвердження Порядку отримання та надання гемопоетичних стовбурових клітин та обміну інформацією щодо наявних анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України може ухвалити рішення про компенсацію частини комуналки через карантин. Міністерство соціальної політики, Міністерство фінансів та Міністерство економіки отримали доручення прорахувати суму коштів та категорії громадян, яким держава може повернути частину грошей за комунальні платежі під час карантину.