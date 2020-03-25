Денис Шмыгаль. Скриншот из трансляции

https://racurs.ua/n135744-kabmin-sobralsya-na-zasedanie-iz-za-rasprostraneniya-koronavirusa-v-ukraine-translyaciya.html

Ракурс

Кабинет министров Украины 25 марта собрался на заседание.

Правительство Дениса Шмыгаля должно рассмотреть вопросы, связанные с карантином и распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине, трансплантологией и денежной помощи членам семей лиц, которые погибли (умерли) во время участия в АТО. Об этом говорится в повестке дня Кабмина.

Члены правительства планируют рассмотреть проект закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно криминализации перемещения через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения».

Также в повестке дня несколько постановлений, связанных с предупреждением распространения коронавирусной инфекции в Украине. Планируется рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения трудовых прав государственных служащих, работников государственных органов, предприятий, учреждений и организаций на время установления карантина в связи с обострением ситуации, связанной с распространением коронавируса.

Глава Минздрава Илья Емец представит на заседании проект постановления об утверждении Порядка получения и предоставления гемопоэтических стволовых клеток и обмена информацией относительно имеющихся анатомических материалов человека, предназначенных для трансплантации.

Напомним, Кабинет министров Украины может принять решение о компенсации части коммуналки из-за карантина. Министерство социальной политики, Министерство финансов и Министерство экономики получили поручения просчитать сумму средств и категории граждан, которым государство может вернуть часть денег за коммунальные платежи во время карантина.