Шмыгаль предложил компенсировать украинцам часть коммуналки. Фото: 24 канал

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Кабинет министров Украины может принять решение о компенсации части коммуналки из-за карантина.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил правительству рассмотреть возможность возмещения части коммунальных платежей определенным категориям граждан. Об этом он заявил на сегодняшнем заседании правительства. Мероприятие транслировали на канале Кабмина в YouTube.

То есть мы своим постановлением ввели карантин, мы призываем людей быть дома. Государство должно взять на себя частичное возмещение коммунальных услуг, которые вырастут из-за постоянного пребывания людей на самоизоляции дома, — заявил премьер.

Министерство социальной политики, Министерство финансов и Министерство экономики получили поручение просчитать сумму средств и категории граждан, которым государство может вернуть часть денег за коммунальные платежи во время карантина. Шмыгаль заявил, что компенсации могут выплатить и всем потребителям.

Также Шмыгаль добавил, что Кабинет министров Украины будет готовиться к экономическому кризису в государстве, который станет следствием мирового кризиса из-за эпидемии коронавируса.

Правительство не должно ограничиваться только борьбой с коронавирусом. Мы должны готовить страну к другим вызовам — мировой кризис, возможно, экономический кризис в Украине, которая будет следствием мировому, и мы в этом не сомневаемся, — отметил премьер.

Напомним, 17 марта Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» Документом предусмотрено, что на период установления карантина и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается начислять и взыскивать неустойку (штрафы, пеню) за несвоевременное осуществление платежей за коммуналку. Запрещается также приостанавливать предоставление жилищно-коммунальных услуг гражданам в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме.