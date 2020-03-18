Шмигаль запропонував компенсувати українцям частину комуналки. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n135385-shmygal-zaproponuvav-kompensuvaty-ukrayincyam-chastynu-komunalky-na-chas-koronavirusnogo-karantynu.html

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Кабінет міністрів України може ухвалити рішення про компенсацію частини комуналки через карантин.

Прем'єр-міністр міністр України Денис Шмигаль запропонував уряду розглянути можливість відшкодування частини комунальних платежів певним категоріям громадян. Про це він заявив на сьогоднішньому засіданні уряду. Захід транслювали на каналі Кабміну в YouTube.

Тобто ми своєю постановою ввели карантин, ми закликаємо людей бути вдома. Держава має взяти на себе часткове відшкодування комунальних послуг, які зростуть через постійне перебування людей на самоізоляції вдома, — заявив прем'єр.

Міністерство соціальної політики, Міністерство фінансів та Міністерство економіки отримали доручення прорахувати суму коштів та категорії громадян, яким держава може повернути частину грошей за комунальні платежі під час карантину. Шмигаль заявив, що компенсації можуть виплатити і всім споживачам.

Також Шмигаль додав, що Кабінет міністрів України готуватиметься до економічної кризи в державі, яка стане наслідком світової кризи через епідемію коронавірусу.

Уряд не має обмежуватися лише боротьбою з коронавірусом. Ми маємо готувати країну до інших викликів — світова криза, можливо, економічна криза в Україні, яка буде наслідком світової, і ми в цьому не сумніваємося, — зазначив прем'єр.

Нагадаємо, 17 березня Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)». Документом передбачено, що на період встановлення карантину та протягом 30 днів з дня його відміни забороняється нараховувати та стягувати неустойку (штрафи, пеню) за несвоєчасне здійснення платежів за комуналку. Забороняється також призупиняти надання житлово-комунальних послуг громадянам України у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі.