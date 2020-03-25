Принц Чарльз, фото: Dan Marsh

https://racurs.ua/ua/n135745-koronavirus-vyyavyly-u-spadkoiemcya-brytanskoyi-korony-prynca-charlza.html

Ракурс

Британський принц Чарльз, син королеви Єлизавети II, здав тест на коронавірус, результати якого виявилися позитивними.

У 71-річного спадкоємця престолу в неділю проявилися «легкі симптоми». У понеділок він пройшов медобстеження, результати якого стали відомі у вівторок пізно ввечері. Про це повідомляє видання SkyNews з посиланням на заяву прес-служби королівського палацу.

Чарльз наразі перебуває на самоізоляції в будинку у Шотландії. Він почувається добре і протягом останніх днів працював з дому. Також на самоізоляції перебуває його дружина, герцогиня Корнуельська Камілла, тест на коронавірус якої був негативним.

Зазначається, що встановити, від кого інфікувався принц Чарльз, неможливо, оскільки протягом останніх кількох тижнів він брав участь у багатьох заходах.

Нагадаємо, принц Чарльз — не перший монарх, у якого виявили новий коронавірус. Минулого тижня стало відомо, що інфікувався князь Монако Альбер II.