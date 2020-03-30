Консультативна група з ДНР-ЛНР нині на паузі, фото — "Укрінформ"

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Консультативна рада, яку мали намір створити в межах тристоронньої контактної групи у Мінську, наразі не розвивається.

Орган гуманітарної співпраці Києва з представниками бойовиків в ОРДЛО фактично існує на папері і сторони переговорів перебувають у тому ж статусі, що раніше. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

В інтерв’ю «Європейській правді» міністр запевнив, що процес формування так званої консультативної ради не розвивається. На думку Кулеби, 11 березня в Мінську підписали тільки протокол про результати засідання, а додаток до протоколу, у якому описано формат консультативної ради, не підписаний.

Структура тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі залишилася незмінною. Там є держава, яка напала (Росія), держава, яка захищається (Україна), та ОБСЄ посередині, — розповів очільник МЗС.

Дипломат пояснив, що зіткнувся з питанням створення органу консультацій із ДНР-ЛНР уже коли став міністром, тому опинився перед фактом, що «такий процес уже існує". МЗС виступає проти переформатування формату ТКГ.

Нагадаємо, що списи довкола засідання у Мінську, яке відбулося 11 березня, ламаються з приводу домовленостей, які уклав очільник Офісу президента Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак. Тоді сторони вирішили запровадити консультативну раду в складі політичної підгрупи ТКГ. Це мало статися після консультацій з представниками ОБСЄ, Берліна та Парижу щодо виконання домовленостей, про які домовилися під час саміту в Парижі.

Угоди Єрмака викликали хвилю обурення в Україні. Частина суспільства вважає, що участь Києва в такій групі є потуранням плану Москви, а саме перетворенням РФ у посередника-миротворця.