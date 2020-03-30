Консультативный совет с ДНР-ЛНР сейчас на паузе, фото — "Укринформ"

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Консультативный совет, который намеревались создать в пределах трехсторонней контактной группы в Минске, пока не развивается.

Орган гуманитарного сотрудничества Киева с представителями боевиков в ОРДЛО фактически существует только на бумаге и стороны переговоров находятся в том же статусе, что раньше. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В интервью «Европейской правде» министр заверил, что процесс формирования так называемого консультативного совета не развивается. По мнению Кулебы, 11 марта в Минске подписали только протокол о результатах заседания, а приложение к протоколу, в котором описан формат консультативного совета, не подписали.

Структура трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе осталась неизменной. Там есть государство-агрессор (Россия), государство, которое защищается (Украина), и ОБСЕ посередине, — рассказал глава МИД.

Дипломат пояснил, что вник в вопрос создания органа консультаций с ДНР-ЛНР уже когда стал министром. Кулеба, по его словам, оказался перед фактом, что «такой процесс уже существует». МИД выступает против переформатирования формата ТКГ.

Напомним, что в Минске 11 марта глава Офиса президента Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак договорились ввести консультативный совет в состав политической подгруппы ТКГ. Это должно было произойти после консультаций с представителями ОБСЕ, Берлина и Парижа относительно выполнения договоренностей, которых достигли во время саммита в Париже.

Соглашения Ермака вызвали волну возмущения в Украине. Часть общества считает, что участие Киева в такой группе является потаканием плану Москвы, а именно превращением РФ в посредника-миротворца.