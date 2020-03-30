Стоимость нефти в мире продолжает падать, фото: «Кто в курсе»

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Цена на нефть Brent продолжает падение. Сегодня стоимость барреля нефти этой марки упала до 22,4−22,8 долл.

Такое удешевление нефти произошло впервые с ноября 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Фьючерсы на нефть WTI сегодня утром падали ниже 20 долл. за баррель, но затем цена немного повысилась — до 20,7 долл.

Снижение цен аналитики объясняют неутешительными прогнозами, в частности, о дальнейшем сокращения спроса на нефть и настроениями инвесторов в условиях пандемии коронавируса. Также прогнозируется их дальнейшее падение. В частности, нефть Brent в ближайшее время может подешеветь до 20 долл.

Тем временем Россия признана самой уязвимой к нефтяному кризису страной. Дальнейшее падение спроса на нефть сильно ударит по добыче на российских сухопутных месторождениях, пишет Bloomberg, ссылаясь на аналитический центр Goldman Sachs. Кроме нее, определенные экономические убытки понесут также США и Канада.

На фоне войны на нефтяном рынке РФ продолжает нарушать международное право и вести незаконную добычу сырья в Одесском месторождении. Там выявлены самоподъемные плавучие буровые установки, которые были захвачены в ходе российской аннексии Крыма. На этих объектах фиксируются признаки промышленной деятельности страны-оккупанта, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Цены на нефть начали стремительно падать после того, как в начале марта этого года Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о сохранении сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи и вышли из соглашения. После этого Эр-Рияд объявил Москве так называемую нефтяную войну. Влияют на цены и карантинные меры во всем мире из-за пандемии коронавируса.

Напомним, в середине марта в России подсчитали, сколько составят убытки от падения цен на нефть.