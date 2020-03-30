У Венедиктовой ищут компромат на «слугу» Лероса. Фото: Слово и Дело

https://racurs.ua/n135993-u-venediktovoy-ischut-kompromat-na-slugu-lerosa-kotoryy-poshel-protiv-ermaka-advokat.html

Ракурс

«Пленки Ярмака» — видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака, якобы продает должности в государственные структуры — стали причиной того, что прокуратура получила указание искать уголовные производства в отношении депутата от «Слуги народа» Гео Лероса, который ранее опубликовал скандальные видео.

Соответствующее сообщение написали прокурорам в мессенджере. Об этом сообщил адвокат Маси Найем на своей странице в Facebook.

В частности, прокуроры ищут уголовные производства, которые касаются создания муралов. Ищутся именно такие производства, потому что Лерос также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

В рамках этого проекта, в том числе, был создан также известный мурал на девятиэтажке в Авдеевке. Там изображен 15-метровый портрет учительницы украинского языка Марины Марченко. Именно во время создания этого мурала Найем познакомился с Леросом.

Напомним, ранее САП открыла уголовное производство по иску народного депутата Украины Гео Лероса в отношении брата главы Офиса президента андрея Ермака Дениса Ермака, который якобы продавал должности в госструктуры.

Как сообщалось, глава Офиса президента уже заявил, что подаст заявления в СБУ и ГБР относительно распространенного видео с якобы его братом Денисом. Заявляя об обращении в полицию, Ермак отметил, что хочет «всестороннего расследования обстоятельств совершения этих записей, прежде всего их достоверности, всех фактов, а также кто и по чьему заказу это делал, как эти записи оказались в сети».