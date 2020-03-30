У Венедиктової шукають компромат на «слугу» Лероса. Фото: Слово і Діло

https://racurs.ua/ua/n135993-u-venedyktovoyi-shukaut-kompromat-na-slugu-lerosa-yakyy-pishov-proty-iermaka-advokat.html

Ракурс

«Плівки Ярмака» — відеозаписи, на яких людина, схожа на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, нібито продає посади в державні структури — стали причиною того, що прокуратура отримала вказівку шукати кримінальні провадження стосовно депутата від «Слуги народу» Гео Лероса, який раніше опублікував скандальні відео.

Відповідне повідомлення написали прокурорам в месенджері. Про це повідомив адвокат Масі Найєм на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема прокурори шукають кримінальні виробництва, які стосуються створення муралу. Шукаються саме такі провадження, тому що Лерос також є засновником проекту вуличного мистецтва Art United Us.

В рамках цього проекту, заокрема, був створений також відомий мурал на дев’ятиповерхівці в Авдіївці. Там зображений 15-метровий портрет вчительки української мови Марини Марченко. Саме під час створення цього мурала Найєм познайомився з Леросом.

Нагадаємо, раніше САП відкрила кримінальне провадження за позовом народного депутата України Гео Лероса щодо брата глави Офісу президента Андрія Єрмака Дениса Єрмака, який нібито продавав посади в держструктури.

Як повідомлялося, глава Офісу президента вже заявив, що подасть заяви в СБУ і ДБР щодо поширеного відео з нібито його братом Денисом. Заявляючи про звернення до поліції, Єрмак зазначив, що хоче «всебічного розслідування обставин створення цих записів, перш за все їхної достовірності, всіх фактів, а також хто і за чиїм замовленням це робив, як ці записи виявилися в мережі».