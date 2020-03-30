САП завела справу за «плівкам Єрмака». Скріншот з відео

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Ракурс

«Плівки Ярмака» — відеозаписи, на яких людина, схожа на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, нібито продає посади у державні структури — стали причиною відкриття кримінального провадження Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП).

САП відкрила провадження за позовом народного депутата України Гео Лероса. Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Кримінальне провадження зареєстровано 30 березня керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким. Відомості про можливе скоєння кримінального злочину внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369−2 (одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи) Кримінального кодексу України.

САП зазначає, що в своєму зверненні народний депутат Лерос також просить перевірити причетність одного з керівників Офісу президента України до скоєння вказаного злочину. Йдеться про главу Офісу президента Андрія Єрмака, адже саме його брата Дениса Єрмака нардеп звинувачує у торгівлі посадами. Досудове розслідування будуть вести детективи Національного антикорупційного бюро України.

Нагадаємо, що глава Офісу президента вже заявив, що подасть заяви до СБУ і ДБР щодо поширеного відео з нібито його братом Денисом. Заявляючи про звернення до поліції, Єрмак зазначив, що хоче «всебічного розслідування обставин вчинення цих записів, перш за все їх достовірності, всіх фактів, а також хто і за чиїм замовленням це робив, як ці записи виявилися в мережі».

Як повідомлялося, раніше журналісти встановили оператора, помічника і «клієнтів» брата глави офісу Зеленського, який торгував посадами.