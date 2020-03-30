Приватизація в Україні: Фонд держмайна пояснив, як вплине на його плани пандемія, фото — Юридичний вісник

https://racurs.ua/ua/n135972-u-fondi-derjmayna-poyasnyly-scho-bude-z-pryvatyzaciieu-u-2020-roci.html

Ракурс

Приватизацію в Україні відкоригують. Фонд держмайна України (ФДМУ) відтерміновує велику приватизацію у зв’язку з пандемією, але продовжить продавати об'єкти малої приватизації.

Про це розповів у Фейсбук голова ФДМУ Дмитро Сенниченко. Він запевнив, що політичний курс на приватизацію та залучення інвестицій буде незмінним: не стратегічні об'єкти та надлишкове майно продаються на аукціонах компетентним інвесторам.

Однак в умовах непевності на світових ринках та пандемії COVID-19 ФДМУ вирішив утриматися від виставлення на приватизаційні аукціони об'єктів великої приватизації та державні підприємства. Термін такого рішення не вказується, але Сенниченко запевнив, що це триватиме «до стабілізації ситуації на фінансових ринках». Фонд держмайна продовжить готувати документацію для ймовірних інвесторів.

Натомість невеликі об'єкти малої приватизації (лазні, гаражі, занедбані будиночки, непрацюючі об'єкти, незавершене будівництво) будуть продаватися. Сенниченко переконаний, що і бюджет потребує ресурсів для боротьби з пандемією і утримання стабільної економіки, і українці в період кризи охоче інвестують у власне місто і країну.