Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

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Міські голови підписали відкрите звернення до президента України Володимира Зеленського, голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, народних депутатів та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Мери українських міст вимагають врахувати позиції Асоціації міст України під час ухвалення змін до податкового законодавства, пов’язаних із поширенням коронавірусної інфекції COVID-2019. Про це йдеться в заяві, яка опублікована на офіційному сайті АМУ.

У документі зазначається, що громади сьогодні доплачують за роботу медикам, забезпечують закупівлю ліків, масок, тестів, обладнання для лікарень. Міські ради на це все виділяють сотні мільйонів гривень. Очільники міст заявляють, що зміни до податкового та бюджетного кодексів позбавляють органи місцевого самоврядування ресурсів.

Законопроект 3275 від 29 березня 2020 року всупереч позиції президента та прем'єр-міністра, яку вони задекларували на зустрічі з мерами, депутати вилучають з доходів місцевих бюджетів плату за землю та майно, створюють несправедливі умови для бізнесу, позбавляють громадян коштів від оренди паїв, таким чином забезпечують окремому великому бізнесу надприбутки за рахунок податків у бюджети всіх рівнів, — йдеться у спільній заяві.

Заяву підписали голова АМУ та міський голова Києва Віталій Кличко, міський голова Вінниці Сергій Моргунов, в. о. міського голови Луцька Григорій Пустовіт, міський голова Дніпра Борис Філатов, міський голова Маріуполя Вадим Бойчеко, мер Житомира Сергій Сухомлин, мер Ужгорода Богдан Андріїв, міський голова Запоріжжя Володимир Буряк, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, міський голова Кропивницького Андрій Райкович, мер Львова Андрій Садовий, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, міський голова Одеси Геннадій Труханов, в. о. міського голови Полтави Олександр Шамота, міський голова Рівного Володимир Хомко, мер Сум Олександр Лисенко, міський голова Тернополя Сергій Надал, Харківський міський голова Геннадій Кернес, Херсонський міський голова Володимир Миколаєнко, Хмельницький міський голова Олександр Симчишин, міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, міський голова Чернівців Олексій Каспрук, міський голова Чернігова Владислав Атрошенко.

Нагадаємо, сьогодні відбудеться позачергове засідання ВРУ. Нардепи розглянуть відставку очільників Міністерства охорони здоров’я та Міністерства фінансів, а також зміни до держбюджету на 2020 рік.