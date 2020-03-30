Кличко спростував інформацію про неякісні експрес-тести на COVID-19. Фото: прес-служба Кличка

https://racurs.ua/ua/n135970-klychko-sprostuvav-informaciu-pro-neyakisni-ekspres-testy-na-covid-19.html

Ракурс

Коронавірус в Україні діагностований у 480 осіб, а перевіряють підозри за допомогою експрес-тестів та ПЛР-тестів. Проте у мережі ширилась інформація про те, що закуплені Україною експрес-тести, неякісні, адже Іспанія нібито відмовилась від таких.

Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що Україна закупила якісні тести, які виробляє компанія Bioeasy, яка з 12 березня 2020 року має сертифікат на продаж чотирьох видів експрес-тестів. Іспанія відмовилась від тестів на антиген, а Україна отримала тести на антитіла — у цьому їх відмінність. Про це Кличко розповів під час онлайн-брифінгу 30 березня.

Тести на антитіла сертифіковані в Україні та відповідають усім вимогам. Київ також закупив і встановив обладнання для ПЛР. Це інший вид тестування, що дозволяє досліджувати матеріал слизової пацієнта. Очікується й нова партія такого обладнання.

Мер додав, що до медзакладів столиці передали понад тисячу костюмів індивідуального захисту, до аптек мережі «Фармація» надійшла перша партія марлевих захисних масок — 25 тис. Очікується поставка ще 75 тис. таких масок.

Що стосується в’їздів та виїздів з Києва, то вони не закриті, а контролюються. В’їзд легкового транспорту не обмежений. Термометрію на в’їздах до Києва роблять вибірково. Проте якщо буде різкий стрибок вірусу, будуть ухвалені більш жорсткі обмеження, зазначив Кличко.

Мер додав, що опалення у Києві вимкнуть, коли середньодобова температура буде +8°. Якщо нічого не зміниться і температура зберігатиметься теплою, то опалення почнуть вимикати наприкінці цього тижня.

Нагадаємо, також Кличко розповів, що за останню добу було зареєстровано 20 нових випадків інфікування, загальна кількість хворих у столиці — 102 особи.