Карантин в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n135968-observaciya-turystiv-z-bali-ta-kataru-scho-zaraz-koyitsya-v-goteli-kozackyy-foto.html

Ракурс

Готель «Козацький», що у Києві, розмістив 100 туристів, які прибули з Балі та Катару.

Ці українці повинні тут пройти двотижневу обсервацію. Прибулих на трьох автобусах доправили до готелю. Деякі з поселених не погодились з необхідністю дотримання визначених заходів перестроги. За це їм виписали штрафи. Про це 30 березня повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

У відомстві зазначили, що цей готель наразі практично законсервований. Персонал працює у захисних костюмах. Наголошується, що прибулі з Балі та Катару українці повинні дотримуватись режиму і знаходитись у номерах. Харчі їм підноситимуть до номерів.

За інформацією Telegram-каналу PavlovskyNEWS, під готелем вже перебуває міністр інфраструктури Владислав Криклій. Урядовець зазначає, що вирішує організаційні питання. У дворі готелю чергують медики в костюмах, поліція і Національна гвардія. Речі родичам, які перебуватимуть на карантині, люди передають через медиків, таким же способом передають їжу кур'єри.

Тим часом Telegram-канал «Политика Страны» пише, що частина українців, які прибули з Балі, ще перебувають у літаку. За словами пасажира Ростислава Русакова, туристи готові перебувати вдома на самоізоляції, аби лише їх не селили на обсервацію в готель. Заявляє, що люди бояться там заразитися.

Прийшов юрист компанії SkyUp разом з поліцією, прикордонниками. Намагаються нас виманити з літака і посадити в автобус, тому що ми не можемо перебувати в тут, так як це режимний об'єкт. Але це автобуси не аеропорту, а ті, які нас відвезуть тільки в готель «Козацький» або в Пущу Водиця. Без зупинок і варіанту виходу, як зробили з попередньою групою людей. Їм головне від нас позбутися, щоб ми вийшли з літака і передати на піклування держави. Ми намагаємося знайти чесне, логічне рішення. Ми готові закриватися вдома, зробити аналізи і побути на обсервації до моменту, коли прийдуть результати аналізів. Це теж компромісний варіант. Ми не пред’являємо жорстких ультиматумів, ми просто не хочемо заразитися в готелі, де вже багато людей. Плюс в готелях не зовсім комфортні умови проживання, — зазначає Русаков.

Видання «Обозреватель» пише, що частина пасажирів із Балі досі перебувають на борту літака. Понад 100 туристів налаштовані сидіти в літаку доти, доки їх не відпустять додому. На карантин у готелі вони йти не хочуть. Турист Володимир Балич розповів, що люди на борту перебувають у важких умовах — без продуктів, туалету та свіжого повітря.

Нагадаємо, українські туристи, які прилетіли з Балі чартерним рейсом PQ398, заявляють, що їм пропонують платну обсервацію й не випускають з літака, поки вони не підпишуть такі документи.