Карантин в Україні. Фото: Ракурс

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Громадяни України, які прилетіли з Балі чартерним рейсом PQ398, заявляють, що їх не попереджали про обов’язкову обсервацію в Україні. Туристи стверджують, що їм пропонують платний карантин.

Пасажири обурилися, що їх не випускають з літаків, поки вони не підпишуть документ про обов’язкову обсервацію. Деякі з пасажирів заявили, що не знали про обсервацію до останнього, поки не сіли в літак. Наразі борт охороняють бійці Національної гвардії. Про це йдеться у заяві одного з пасажирів на відео, яке виклав адвокат Масі Найєм у Facebook.

За словами пасажира Тарас Гончаренка, переліт до Києва чартером пасажири оплатили самостійно, а при покупці квитків ніхто не розповів про те, що вони будуть на обсервації. Він наголошує, що їм рекомендують обсервацію у двох готелях на вибір: безкоштовний готель «Козацький» та готель «Пуща Конгрес», за перебування в якому просять 380 євро за 14 днів.

Чоловік додав, що в літаку залишилося 130 осіб зі 180-ти, серед них є діти і люди похилого віку. На борту відсутня вода та їжа, а одяг та багаж пасажирів перебуває на злітній смузі.

Літак оточений Нацгвардією, прибулих в примусовій формі «добровільно» примушують підписувати згоду на проведення обсервації. На питання щодо того куди нас збираються ізолювати не відповідають, ніяких відповідей на наші питання. Особливо радує пункт про заборону на спілкування з пресою і «добровільна згода» під тиском людей у формі. На наше прохання пройти тест — відмова. Апдейт-двері закрили, дихати нічим (мотивують тим, що ми таким чином порушуємо правила безпеки), питну воду не дають навіть маленьким дітям, туалет закритий, — пише у «Фейсбук» Тарас Гончаренко.

За інформацією Telegram-каналу PavlovskyNEWS, евакуйовані з Дохи українці вирішили втекти з автобуса після приїзду до київського готелю. За словами одного з українців, що повернулися, їх привезли до готелю «Козацький» і сказали «робіть, що хочете». Деякі просто роз’їхалися, обіцявши дотримуватися самоізоляції. Друга частина поїхала в готель «Пуща Конгрес», де більшість написали відмову від обсервації і угоду на добровільну самоізоляцію.

Тим часом, українці, які прилетіли до Києва з Балі через Катар, розповіли про не дуже хороші умови проживання на обсервацію в готелі «Козацький». У відео, яке прибулі туристи виклали в інтернеті, вони скаржаться на холод і маленькі кімнати. Заявляють, що з кранів тече вода з кольором іржі.

Увага, на відео присутня ненормативна лексика!

Раніше в аеропорт «Бориспіль» прибув авіарейс з евакуйованими з В'єтнаму громадянами України. Вони не захотіли проходити обсервацію і стали тікати з аеропорту. В мережі опублікували відео, на якому видно, що люди з силою відштовхують медиків в захисних костюмах і ламають двері. Один чоловік навіть при цьому кричить «Фашисти!».

Нагадаємо, Кабінет міністрів України підтримав ініціативу міністра охорони здоров’я Іллі Ємця щодо посилення карантинних заходів через коронавірус. Обов’язковій обсервації підлягають особи, які прибули з країн, де зафіксовано спалах коронавірусу.