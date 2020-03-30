Карантин в Украине. Фото: Ракурс

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Граждане Украины, которые прилетели из Бали чартерным рейсом PQ398, заявляют, что их не предупреждали об обязательной обсервации в Украине. Туристы утверждают, что им предлагают платный карантин.

Пассажиры возмутились, что их не выпускают из самолетов, пока они не подпишут документ об обязательной обсервации. Некоторые из пассажиров заявили, что не знали об обсервации до последнего, пока не сели в самолет. Сейчас борт охраняют бойцы Национальной гвардии. Об этом говорится в заявлении одного из пассажиров на видео, которое выложил адвокат Маси Найем в Facebook.

По словам пассажира Тарас Гончаренко, перелет в Киев чартером пассажиры оплатили самостоятельно, а при покупке билетов никто не рассказал о том, что они будут на обсервации. Он отмечает, что им рекомендуют обсервацию в двух отелях на выбор: бесплатный отель «Казацкий» и отель «Пуща Конгресс», за пребывание в котором просят 380 евро за 14 дней.

Мужчина добавил, что в самолете осталось 130 человек из 180-ти, среди них есть дети и пожилые люди. На борту отсутствует вода и еда, а одежда и багаж пассажиров находится на взлетной полосе.

Самолет окружен Нацгвардией, прибывших в принудительной форме «добровольно» заставляют подписывать согласие на проведение обсервации. На вопрос относительно того, куда нас собираются изолировать не отвечают, никаких ответов на наши вопросы. Особенно радует пункт о запрете на общение с прессой и «добровольное согласие» под давлением людей в форме. По нашей просьбе пройти тест — отказ. Апдейт-двери закрыли, дышать нечем (мотивируют тем, что мы таким образом нарушаем правила безопасности), питьевую воду не дают даже маленьким детям, туалет закрыт, — пишет в «Фейсбук» Тарас Гончаренко.

По информации Telegram-канала PavlovskyNEWS, эвакуированные из Дохи украинцы решили сбежать из автобуса после приезда в киевский отель. По словам одного из вернувшихся украинцев, их привезли в гостиницу «Казацкий» и сказали: «Делайте, что хотите». Некоторые просто разъехались, обещав соблюдать самоизоляцию. Вторая часть поехала в отель «Пуща Конгресс», где большинство написали отказ от обсервации и соглашение на добровольную самоизоляцию.

Между тем, украинцы, прилетевшие в Киев из Бали через Катар, рассказали о не очень хороших условиях проживания на обсервацию в отеле «Казацкий». В видео, которое прибывшие туристы выложили в интернете, они жалуются на холод и маленькие комнаты. Заявляют, что из кранов течет вода с цветом ржавчины.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Ранее в аэропорт «Борисполь» прибыл авиарейс с эвакуированными из Вьетнама гражданами Украины. Они не захотели проходить обсервацию и стали убегать из аэропорта. В сети опубликовали видео, на котором видно, что люди с силой отталкивают медиков в защитных костюмах и ломают двери. Один человек даже при этом кричит «Фашисты!».

Напомним, Кабинет министров Украины поддержал инициативу министра здравоохранения Ильи Емца об усилении карантинных мероприятий из-за коронавируса. Обязательной обсервации подлежат лица, прибывшие из стран, где зафиксирована вспышка коронавируса.