В Украине развернули палатки для сортировки инфицированных коронавирусом

https://racurs.ua/n135957-v-ukraine-razvernuli-palatki-dlya-sortirovki-inficirovannyh-koronavirusom.html

Ракурс

Карантин в Украине из-за коронавируса продолжается, а количество инфицированных растет с каждым днем. В связи с этим в Украине возле 240 больниц первой волны для приема больных коронавирусом развернули палатки, в которых будут сортировать инфицированных COVID-19.

Эти палатки развернули с целью недопущения всех инфицированных в стационарное отделение в случае массового поступления больных. Об этом во время онлайн-брифинга 30 марта заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

В этих палатках будет происходить сортировка больных на тех, у кого легкая форма болезни, и больных с тяжелым течением заболевания.

В стационары, которые в дальнейшем будут становиться изолятором, будут запускать только больных коронавирусной болезнью, — отметил Ляшко.

По его словам, таким образом врачи смогут предотвратить больничное инфицирование и отсортировать легких и тяжелых больных.

Такие палатки, в частности, развернули в Днепропетровской области. Они появились в Днепре, Кривом Роге, Павлограде, Новомосковске, Каменском и других городах области.

Сейчас в Украине есть 240 больниц, которые готовы принимать больных коронавирусом. В дальнейшем к этим больницам могут добавляться частные больницы, другие учреждения исполнительной власти, МВД, СБУ, Академии меднаук.

Виктор Ляшко добавил, что в проведении массового тестирования на коронавирус нет смысла, так как есть инкубационный период — в это время тест может показать отрицательный результат. Однако он призвал сообщать на горячие линии о каждом отказе в тестировании на коронавирус. Ляшко отметил, что в Украине уже созданы 567 мобильных бригад, которые будут локально забирать образцы для тестирования и отвозить их в лаборатории.

Также главный санитарный врач отметил, что для медиков ввели онлайн-курсы, создали горячие линии для консультаций, чтобы они знали, как работать с инфицированными коронавирусом. Кроме того, почти готова онлайн-платформа, где национальные эксперты Украины смогут сотрудничать с европейскими специалистами.

Как сообщалось, коронавирусом в Украине по состоянию на 10.00 30 марта инфицированы уже 480 человек, за сутки было зафиксировано 62 новых случая заболевания. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Киеве — 102 больных, Черновицкой области — 75 случаев, Тернопольской области — 60 случаев, Черкасской области — 50 больных, Киевской области — 49 инфицированных.