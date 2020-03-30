В день важного внеочередного заседания Разумков собрал согласительный совет парламента, скриншот видео

https://racurs.ua/n135955-v-den-vajnogo-vneocherednogo-zasedaniya-razumkov-sobral-soglasitelnyy-sovet-parlamenta.html

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Согласительный совет руководителей фракций и групп украинского парламента проходит утром 30 марта. Спикер Дмитрий Разумков собрал его в день важного внеочередного заседания парламента, которое начнется в 14.00.

Напомним, что руководство парламента и Кабмина уже несколько дней договаривается о комплексе мер, которые необходимо осуществить, чтобы удержать ситуацию в стране под контролем. Речь идет и о антипандемических мерах, и о законах, на принятии которых настаивает МВФ, и о сокращении расходов госбюджета.

Именно все эти законы, кроме земельного и так называемого «антиколомойского» банковского законопроекта, стоят в повестке дня Рады на 30 марта. Кроме того, сегодня в Раде могут рассмотреть вопрос отставки и назначения нескольких новых министров.