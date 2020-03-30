Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В день важного внеочередного заседания Разумков собрал согласительный совет парламента, скриншот видео

В день важного внеочередного заседания Разумков собрал согласительный совет парламента (ТРАНСЛЯЦИЯ)

30 мар 2020, 11:06
999

Согласительный совет руководителей фракций и групп украинского парламента проходит утром 30 марта. Спикер Дмитрий Разумков собрал его в день важного внеочередного заседания парламента, которое начнется в 14.00.

Напомним, что руководство парламента и Кабмина уже несколько дней договаривается о комплексе мер, которые необходимо осуществить, чтобы удержать ситуацию в стране под контролем. Речь идет и о антипандемических мерах, и о законах, на принятии которых настаивает МВФ, и о сокращении расходов госбюджета.

Именно все эти законы, кроме земельного и так называемого «антиколомойского» банковского законопроекта, стоят в повестке дня Рады на 30 марта. Кроме того, сегодня в Раде могут рассмотреть вопрос отставки и назначения нескольких новых министров.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости по теме

Показать больше